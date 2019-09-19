II Международный саммит молодых лидеров в области водных ресурсов стартовал в Иркутске

Сегодня начался первый день работы. Молодые специалисты со всего мира — более ста человек — приехали на мероприятие. В программе панельная дискуссия и ток-шоу. Все они посвящены проблемам сохранения водных ресурсов, их изучению. Обсудят и экологический кризис на Байкале. В этом году саммит проходит под эгидой III Байкальского Международного водного форума. Его перенесли на 2020-й из-за летнего паводка. Тем не менее, участники решили приехать и поддержать иркутян, а также поделиться своим опытом в предупреждении и ликвидации ЧС.

Владимир ДОРОФЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Наш регион, безусловно, лучшая площадка для таких дискуссий. Вы знаете, что на территории нашего региона и соседней Бурятии находится великое озеро Байкал. Ответственность за сохранение этого уникального природного резервуара, содержащего 20% мирового запаса пресной воды, несет не только наша страна, но и весь мир.