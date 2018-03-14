Команда учеников 9-11 классов лицея ИГУ победила на открытом чемпионате России по робототехнике First Russia Open.

На соревнованиях участники показывают возможности спроектированных ими роботов. Борьба проходит на квадратном поле размером около 16 квадратных метров. Для победы необходимо заработать баллы, управляя машиной и выполняя определенные задания. Всероссийский фестиваль ежегодно собирает сотни команд. В этом году в Пермь приехали представители 25 регионов России. Самыми сложными соперниками иркутян стали школьники из Санкт-Петербурга и Румынии. Победа позволит юным инженерам из Иркутска принять участие на чемпионате Европы по робототехнике. Он пройдет в Голландии в июне