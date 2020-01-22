Игорь Кобзев встретился с депутатами думы Иркутска

У Иркутска должна начаться новая страница истории. И способствовать этому будет консолидация всех ветвей власти. К этому сегодня депутатов областного центра призвал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

У Иркутска есть все, чтобы двигаться только вперед. Этой фразой Игорь Кобзев начинает встречу-знакомство с депутатами Иркутска. Он говорит о новой странице в развитии областного центра и призывает парламентариев к объединению усилий на благо города и его жителей.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мой основной посыл — взаимодействие областного правительства с депутатским корпусом. Надеюсь, понимание с моей стороны и с вашей стороны будет достигнуто и мы уже в этом году и в следующем сделаем так, чтобы это взаимопонимание было открытым, добродушным, настоящим.

В продолжении врио главы региона делает акцент на задачах, которые поставил перед субъектами страны президент в своем недавнем послании. Все усилия необходимо направить на работу в обозначенных руководителем государства направлениях. Спикер думы говорит о том, что Иркутску необходим генплан развития.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Это документ должен стать частью стратегии социально-экономического развития региона. Мы обязаны предусмотреть увеличение темпов развития города, решение проблем расселения из ветхого и аварийного жилья, переселение людей из домов 335 серии, необходимо также тщательно продумать развитие транспортной инфраструктуры, дорожной сети.

Депутат Евгений Стекачев обращает внимание на вопросы бюджетного планирования города.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Мы считаем, что нам необходима четкая стратегия, основанная на установлении целевых ориентиров с точки зрения жителей Иркутска. Это будет залогом консолидации всех органов власти, их усилий, бизнеса и населения в целом.

Парламентарии на встрече поднимают тему подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обсуждают совсем ближайшее спортивное событие — чемпионат мира по хоккею с мячом. Эти вопросы также требуют от областных и городских властей работы в одном конструктивном ключе.

Сергей ЮДИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Те вопросы, которые сегодня коротко затронули, я понял так, что он в них готов разбираться, готов собирать и проводить более глубокий анализ. Это дает позитивный посыл для работы думы Иркутска, впереди 5 лет интересной работы.

Еще депутаты предложили Игорю Кобзеву помощь в строительстве концертного зала в Иркутске и передали главе области эскизный проект, который сделан по образу подобных учреждений Казани. Предложение понравилось, и к этому вопросу решили еще вернуться.