Игорь Кобзев вручил почетные грамоты губернатора21.02.20
В преддверии государственного праздника Дня защитника Отечества глава региона Игорь Кобзев вручил почетные грамоты губернатора за многолетний труд.
Наталья Коробейникова — единственная женщина-военный комиссар в Иркутской области. Работает в Тулуне. Во время масштабного паводка летом прошлого года помогала людям, обеспечивала хлебом и питьевой водой. И это, говорит, было ее долгом.
Наталья КОРОБЕЙНИКОВА, ВОЕННЫЙ КОМИССАР г. ТУЛУНА и ТУЛУНСКОГО РАЙОНА:
Самый главный секрет: я искренне люблю свою работу и считаю работу военного комиссариата одной из важнейших задач на благо нашего Отечества. И мы готовы выполнять свою работу в любых условиях.
Именно за эту самоотверженность, профессионализм и многолетний труд Наталья Коробейникова удостоена почетной грамоты губернатора. Игорь Кобзев награждает лично в преддверии государственного праздника 23 февраля. Особо подчеркивает: это важный день для каждого, кто готов отдать Родине свои силы.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это год памяти и славы. И у нас есть на кого равняться. Это люди, которые имеют честь. И всегда говорим, что они защищали Родину, своих родных и тех, кто попал в сложную ситуацию в военные годы.
Чествовать героев продолжили сегодня и на мемориале «Вечный огонь Славы». Здесь вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя. Ветераны — люди чести, они сохранили мужество и героизм. В год 75-летия Победы это дает надежду, что память и дальше будет жить в наших сердцах, говорит глава региона. К Вечному огню и памятнику дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова возлагают гирлянду и цветы.
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