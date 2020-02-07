Игорь Кобзев вручил благодарственные письма работникам науки07.02.20
294 года назад образовали Российскую академию наук. В преддверии праздника с иркутскими учеными встретился глава региона Игорь Кобзев. Он поздравил научное сообщество. Отметил, что регион может гордиться учеными с мировым именем. Врач Ходос, археологи Герасимов и Окладников, химик Воронков и еще сотни фамилий. На торжественном собрании Игорь Кобзев вручил благодарственные письма работникам науки.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
На реализацию национального проекта «Наука» в ближайшие годы будет направлено более 600 млрд рублей. Академическая наука и высшая школа Иркутской области должны со своей стороны сделать все, чтобы эти огромные средства принесли отдачу государству, обществу и для развития самой науки.
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