Игорь Кобзев проверил ход строительства центра для конькобежных видов спорта «Байкал»

Стройка идет полным ходом. Сегодня на площадке, где возводят центр для конькобежных видов спорта «Байкал», побывали высокие гости. Этот объект должен стать площадкой международного уровня. Уже в марте 2020-го здесь пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Поэтому подрядчикам необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить работы качественно и в срок.

Такой площадки для занятий конькобежными видами спорта нет во всей Восточной Сибири. Центр для хоккея с мячом «Байкал» уже готов на 65%. Возведение уникального объекта идет ударными темпами. Ведь приступили к работам в октябре 2018, и уже сейчас можно оценить результат.

Совсем скоро в Иркутскую область съедутся хоккеисты и любители бенди со всего мира. Поэтому учесть нужно все до мельчайших деталей: вопросы размещения, транспортной доступности, инфраструктуры и удобства. Сегодня строящийся объект посетил врио главы региона Игорь Кобзев. Он осмотрел строительную площадку и оценил темпы возведения объекта.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Понимаем, что центр возводится не только для чемпионата мира, увидел, что это действительно уникальный объект. В первую очередь, жители Иркутской области, Сибири могут его использовать в своих целях, для культурно-оздоровительных спортивных мероприятий. И этот вопрос, конечно, очень важен для нас.

Городская администрация также не осталась в стороне от подготовки к чемпионату. МУП «Иркутскгортранс» добавит дополнительные троллейбусы на линию 5-го маршрута, чтобы гостям было проще добираться до спорткомплекса. Волонтеры Иркутска будут участвовать в организации и сопровождении мероприятий, оказывать помощь. Кроме того, мэрия предоставит дополнительные трибуны, чтобы вместить еще 1000 зрителей, а также подготовит культурную программу для гостей чемпионата и команд.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Самое главное, как коллеги акцент поставили, — это первым пусковым сделать твердое покрытие, чтобы оно работало. Все благоустройство мы включим на следующий сезон с использованием опыта проведения мероприятий по федеральной программе «Комфортная городская среда». Я думаю, что мы проведем на достойном уровне мероприятие.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Комплекс представляет собой крытую ледовую арену с несколькими дорожками. Предусмотрены спортивный, хореографический, тренажерный и конференц-залы. Разместят в здании также раздевалки, тренерские и судейские комнаты. Общая площадь более 46 тысяч квадратных метров. Врио главы региона Игорь Кобзев дал поручение в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать проверку комплекса надзорными органами.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня договорились, что мы скорректируем графики и проведем чемпионат мира на высоком, профессиональном, международном уровне. Все остальное — индивидуальная работа профессионалов, они знают, как это делать. Сегодня результат такой. Мы договорились, что предварительно технические службы обследуют 1 февраля, а дальше мы все эти вопросы будем держать на постоянном личном контроле.

Игорь Кобзев также отметил, что центр «Байкал» в будущем станет отличной базой для проведения тренировок перед зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине. Благодаря арене возможно вывести зимние виды спорта в регионе на новый и качественный уровень.