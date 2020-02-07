Игорь Кобзев провел встречу с представителями бизнес-сообщества Приангарья

До 1 мая станет ясно, как и по каким направлениям будет развиваться Иркутская область в ближайшие 10 лет. Это отразят в стратегии социально-экономического развития региона. Над подготовкой этого документа сейчас работают, в том числе, в сфере бизнес-сообщества.

Самые успешные промышленники и предприниматели. Их объединяет Союз торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. С активом сегодня проводит встречу глава региона Игорь Кобзев. Говорит о важности участия каждого в подготовке стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Торгово-промышленная палата внесла свои предложения в документ.

Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: Такие встречи с руководством региона полезны, показали свою значимость, пользу для бизнес-сообщества.

При формировании стратегии развития учтут все проблемные вопросы. Особое место, и это отмечают, займут темы лесной сферы, агропромышленного комплекса и, безусловно, туризма.

Виктор ГРИГОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ТУРОПЕРАТОРА: Наработанного материала много, мы переживаем все, чтобы у нас правильным образом развивался туризм, надеемся, что это будет новый этап, который приведет нас к результату.

Врио губернатора в этой совместной работе рассчитывает на конструктивное сотрудничество и диалог с бизнес-сообществом во всех сферах региона.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я сказал, что я открыт. Мы такие встречи будем теперь проводить регулярно. Для себя я понял, что бизнес-сообщество открыто тоже. Это главный фактор.

Сроки определили: до 1 мая необходимо обсудить стратегию развития региона до 2030 года со всеми внесенными предложениями.