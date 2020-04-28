Игорь Кобзев провел встречу с депутатами думы Иркутска

Через два дня депутатам думы Иркутска предстоит избрать мэра областного центра. Всего на участие в конкурсе на пост главы столицы Приангарья подали заявки 29 человек. Будущему главе города предстоит решить много задач, в том числе вместе с региональной властью. Среди приоритетных: реализация нацпроектов, строительство соцучреждений, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Судьбоносное для Иркутска решение будет озвучено уже 30 апреля, голосование пройдет тайно. Сегодня с депутатами думы Иркутска встретился врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Избрать руководителя, который в течение 5 лет будет проводить те обещания, которые давали и депутаты избирателям, требует, чтобы мы вместе определились с той стратегией, которая будет работать ближайшие 5 лет. Знаю, что городская дума сегодня представляет разные политические силы, это очень хорошо, она отражает интересы всех горожан.

Сергей ЮДИН, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Меня действительно порадовало, первый раз я от руководителя региона слышу, что в городе Иркутске, в столице Восточной Сибири, надо все-таки работать в направлении озеленения. Огромное вам спасибо.