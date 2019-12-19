Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. Говорили о качестве оказания услуг в областном центре и о работе медицинских учреждений. Врио главы региона побывал в иркутской поликлинике№ 15. Ему там представили проект нового здания. Как сообщил мэр Дмитрий Бердников, сейчас ведется работа по подготовке земельного участка для строительства этой поликлиники. Игорь Кобзев и Дмитрий Бердников договорились о совместной его реализации. Игорь Кобзев также сегодня поделился своими планами по решению вопросов ликвидации последствий летнего паводка в регионе.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я при посещении пострадавших районов хотел бы предложить, чтобы вы тоже выехали туда, посмотрели, может быть, коллективы, студенчество, волонтерство Иркутска тоже привлечь и такой, знаете, как раньше, субботник провести, в субботу, воскресенье приехать и помочь нашим гражданам навести порядок. Такая общественная акция, если вы поможете, то мы в этом плане готовы тоже посотрудничать. Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я по некоторым вопросам буду готов предоставить вам подробный отчет и план мероприятий, которые у нас проводятся в городе. Что касается поликлиники №5, вы абсолютно правы, мы подготовили буквально месяц назад земельный участок, это в рамках наших полномочий, передали его в областную администрацию соответствующим структурам для проектирования и реализации данного проекта. Это долгожданный проект.

Игорь Кобзев подчеркнул, что ждет предложений от администрации Иркутска по изменениям областного бюджета. И врио губернатора заметил: подобные встречи будет проводить регулярно.