Игорь Кобзев провел пресс-конференцию и рассказал о приоритетах своей работы

В Тулуне появится современный медицинский центр, отходы БЦБК утилизируют за два года, лесные пожары должны ликвидировать за 24 часа. Это лишь часть тезисов, которые прозвучали во время большой пресс-конференции врио губернатора области. Игорь Кобзев встретился с главными редакторами и руководителями ведущих региональных СМИ и рассказал о приоритетах в работе на посту главы области.

Строить дома в затопленных территориях надо быстрее. С темы паводка и его последствий Игорь Кобзев начал общение с журналистами. В зоне ЧС жилищный вопрос — один из самых острых. А темпы его решения недостаточны. Это глава области знает не из отчетов, а сам видел в пострадавших территориях. Общался с людьми, ездил на площадки. Завтра пройдет встреча со строителями региона. И на ней уже будут решать, как ускорить процесс.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если строители, которые проживают на территории Иркутской области, не готовы участвовать в строительстве жилых домов для пострадавших граждан – значит, будут привлечены другие строители. Не из Иркутской области, которые сделают и выполнят эту задачу.

Большой блок — здравоохранение. Информатизация. Телемедицина. Диспетчеризация. Все это ждет медицинскую сферу в области. Первой ласточкой станет Тулунская районная больница. На ее базе и будут внедрять все новшества. А после распространят опыт на весь регион. Так же, как и во всей стране, будут модернизировать первичное звено. Это коснется поликлиник, амбулаторий, ФАПов, больниц на селе и в малых городах. Еще одна важная тема — предстоящий пожароопасный сезон. Здесь Игорь Кобзев высказался предельно жестко.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Для себя я уже поставил задачу министерству лесного комплекса: даже если какие-то возгорания происходят, то они должны ликвидироваться за 24 часа. Все остальное я выношу за скобки, будем делать соответствующие выводы.

По экологическим проблемам Байкальска и Усолья выводы уже сделали. По словам Игоря Кобзева, отходы БЦБК нужно ликвидировать за два года. А к весне 2020-го провести все необходимые селезащитные работы. Сейчас к делу подключилась Российская академия наук. Ученые помогут определиться со способом утилизации. И только после этого выберут подрядчика. Для «Усольехимпрома» тоже выбирают подрядчика. Сейчас ведут переговоры с «Росатом».

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Там, мы знаем, отходы всех классов опасности. А сегодня в РФ ликвидация отходов 1, 2 классов — это «Росатом». Чтобы не было вопросов, почему они. Я вот вам объяснил.

Игорь Кобзев предложил, а журналисты поддержали, проводить такие встречи каждый месяц, чтобы люди могли регулярно получать информацию о работе областной власти. Особенно по острым вопросам. Ведь человек с его проблемами в работе чиновников и, конечно, журналистов должен быть всегда в приоритете.