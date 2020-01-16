Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России

Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России16.01.20
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев присутствовал на оглашении послания и после него отметил, что одна из приоритетных задач — наладить диалог власти и населения. Все социально-демографические вопросы будут решать уже с января.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Экология для нашего региона — здесь особенная часть. Мы понимаем, что те проблемные экологические участки, которые доставляли проблемы, они годами не решались, как того требовал президент ранее. И сейчас, конечно, приоритеты правительства и мои лично — решать эти самые вопросы в должном объеме в рамках безопасности. Очень многое сегодня касалось всей жизнедеятельности населения. Это и спорт, и здоровье. Очень много тех задач, которые мы сегодня должны сесть, обсудить и поставить конкретные сроки выполнения этих задач до конца года.
Депутаты Государственной Думы, экономические эксперты тоже расставляют акценты и определяют тренды на то, чем будет жить страна в ближайшее время.
Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ФС РФ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Очень важны полномочия по утверждению кандидатуры председателя и членов правительства. Мы постоянно сталкиваемся со слабой работой федеральных министров, с провалами бюджетной и экономической политики. Теперь у Госдумы появится реальный рычаг отправить нерадивых федеральных министров в политическое небытие.
Надежда ГРОШЕВА, ДЕКАН СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГУ, ЭКОНОМИСТ:
Прозвучало про развитие инфраструктурных проектов. Государство будет инвестировать в стройки, будет инвестировать в дороги. Это опять же занятость, это люди, которые будут строить эти объекты. Это стройматериалы, техника и сопутствующие вещи. Любая территория, на которой развивается инфраструктура, тоже начинает развиваться. Это туризм, производство, снижение затрат на логистику. То есть это достаточно важный, интересный и перспективный тренд.
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