Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев присутствовал на оглашении послания и после него отметил, что одна из приоритетных задач — наладить диалог власти и населения. Все социально-демографические вопросы будут решать уже с января.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Экология для нашего региона — здесь особенная часть. Мы понимаем, что те проблемные экологические участки, которые доставляли проблемы, они годами не решались, как того требовал президент ранее. И сейчас, конечно, приоритеты правительства и мои лично — решать эти самые вопросы в должном объеме в рамках безопасности. Очень многое сегодня касалось всей жизнедеятельности населения. Это и спорт, и здоровье. Очень много тех задач, которые мы сегодня должны сесть, обсудить и поставить конкретные сроки выполнения этих задач до конца года.

Депутаты Государственной Думы, экономические эксперты тоже расставляют акценты и определяют тренды на то, чем будет жить страна в ближайшее время.