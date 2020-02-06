Игорь Кобзев посетил соцобъекты микрорайона Зеленый в Иркутске

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в микрорайоне Зеленый Иркутска. Это спортивное учреждение необходимо микрорайону, в котором проживают более 8000 горожан. Сегодня с рабочей поездкой отдаленный район областного центра посетил врио губернатора Игорь Кобзев. Посетил несколько социальных объектов.

Котельная в Зеленом пережила много перемен. В несколько этапов предприятие модернизировали, а также заменили более 12 километров аварийных сетей. В 2018-м котельную в удручающем состоянии Минобороны передало на баланс муниципалитета. Сделано много. Но впереди еще немало работы.

Андрей БОНДАРЕВ, ДИРЕКТОР МУП «ТЭСИ» г. ИРКУТСКА: На перевооружение нам нужно привести в порядок химводоподготовку, то, что вода ненадлежащего качества. И перевод котлов на водогрейный режим для экономии топлива.

Подачу холодной воды в микрорайон обеспечивает МУП «Водоканал» Иркутска, поэтому с ней проблем нет. А вот горячая вода ненадлежащего качества из-за участка изношенных сетей. После осушения труб многолетние налет и отложения внутри старых сетей стали отслаиваться и попадать в общую систему. Однако специалисты МУП «ТЭСИ» постоянно проводят промывку труб.

С рабочей поездкой в микрорайон Зеленый приехал глава региона Игорь Кобзев. Осматривает котельную и прилегающую территорию. Участок в собственности Министерства обороны, поэтому город не может его благоустроить. Нужно установить ограждения, видеонаблюдение. Эту задачу врио губернатора предлагает решать вместе.

Следующий объект внимания Игоря Кобзева — школа №31. Здесь силами городских властей проведен ремонт, налажена система теплоснабжения. Глава региона вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым осмотрел здание. Кроме того, проверил работу столовой. Задача — со следующего года совместно с администрацией обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов.

Антонина КОРОЧКИНА, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №31 мкрн ЗЕЛЕНЫЙ: Сейчас мы готовимся к тому, чтобы 1 сентября с 1 по 4 класс все уже кушали бесплатно. Потому что сегодня часть детей кушает платно, часть бесплатно, а есть те, чьи родители считают, что лучше обеды давать с собой, и дети в столовой кушают то, что им упаковали.

С главой региона и города также пообщались и активные жители микрорайона Зеленый. Рассказали о том, что еще им необходимо. Основные потребности — физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника. И еще возникли вопросы по капитальному ремонту домов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Капитальный ремонт, я услышал сегодня, жилых строений оставляет желать лучшего. И сегодня услышал несколько обращений граждан о том, что некачественная работа уже в домах, где был проведен капитальный ремонт. И жители попросили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Все также берем в работу.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в планах возвести на свободной территории 31-й школы. Участок уже передали в собственность города. Как отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, поддержка, в том числе и финансовая, от областных властей в этом вопросе необходима.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Поездка для нас очень полезна, мы ее инициировали, чтобы привлечь внимание областных властей. Вот Игорь Иванович пообещал нам помочь. Потому что на протяжении уже нескольких лет ведется работа по передаче земли в муниципалитет, без этого невозможно качественно обслуживать территорию. И осуществлять те процессы, которые мы можем, в плане комфортного проживания наших жителей, строительства социальных объектов.

Создание филиала поликлиники Игорь Кобзев пообещал проработать совместно с профильным министерством, военной частью и администрацией Иркутска.