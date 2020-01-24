Игорь Кобзев посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Радиологический корпус построят в Иркутске. Такой метод лечения — один из основных для онкобольных. Кроме этого, в сфере медицинской в ближайшие годы упор сделают и на реконструкцию зданий. Так, например, расширение площадей запланировано в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

15-летний Сергей в столярном цехе реабилитационного центра, как сам говорит, фантазирует. От скворечника до каких-то более серьезных и масштабных поделок. А еще кропотливая работа развивает терпение и усидчивость.

Сергей ПОСЕДКО, ПАЦИЕНТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Вот, допустим, на такое изделие у меня уйдет три занятия и еще три останется. Меня никто здесь не торопит, сам делаю. Успел сделать — забираешь домой, по желанию можешь здесь оставить.

Но это лишь хобби, рассказывает Сергей главе региона Игорю Кобзеву. Профессию молодой человек выберет другую.

Сергей ПОСЕДКО, ПАЦИЕНТ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Я хочу стать программистом, дерево — это хобби.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями принимает пациентов со всей области. В год здесь восстанавливаются почти 3 тысячи человек. Основные заболевания — ДЦП, повреждения опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и речи.

Сурдолог Елена Никитина в центре работает 15 лет. Ее задача — развивать слуховое восприятие юных пациентов. Часто, рассказывает, приходится быть и психологом, чтобы точно понимать, где ребенок не хитрит, а именно говорит правду.

Елена НИКИТИНА, СУРДОЛОГ-ОТОЛАРИНГОЛОГ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Мое дело выявить, сказать, на каких звуках, частотах ребенок не слышит, и педагоги уже работают, потому что у них есть методики разработанные.

Реабилитация в центре комплексная. Медицинские, психологические, социально-бытовые услуги, в которых нуждается семья. И, конечно, оборудование, в такой сфере оно должно быть только самое современное.

Татьяна СЕМЕЙКИНА, ДИРЕКТОР РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Хочу пристрой к стационару. Мы открывались 20 лет назад, хотели стационар с душевыми, комнатами на 2 человека, я губернатору не озвучивала сегодня, но мы потихоньку будем над этим работать.

Игорь Кобзев подчеркивает: вопросы поддержки людей с ограниченными возможностями в приоритете.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году мы должны выйти на прямую, где каждый житель будет понимать, в каком направлении мы будем двигаться, какие задачи выполнять в этом году, в следующем, в том числе по строительству, реконструкции.

На сегодня активно идет работа по подготовке стратегии социально-экономического развития области. Глава региона призывает представителей общественных организаций, в том числе, подключиться к этой работе и высказать свои предложения.