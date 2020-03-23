Игорь Кобзев посетил один из иркутских магазинов

Ситуация с ценами на продукты в Иркутской области на контроле. Глава региона заехал в магазин проверить, что есть на полках. Выбор продуктов большой. Игорь Кобзев обратил внимание на отсутствие у сотрудников торговой точки медицинских масок. Настоятельно рекомендовал руководству обеспечить персонал защитными средствами.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Личная безопасность превыше всего. Маски должны быть, тепловизоры. У вас место массового пребывания. Я приостановил все массовые мероприятия, где больше 50 человек. У вас больше бывает.

Также на контроле все объекты транспортной инфраструктуры. Пассажиропоток за последние недели значительно снизился. Тем не менее, ежедневно на железнодорожном вокзале бывают сотни людей. Чтобы обеспечить круглосуточный надзор за состоянием пассажиров, к работе на вокзале и других объектах транспортной сети привлекут волонтеров.