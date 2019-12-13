Игорь Кобзев назвал приоритетные направления работы в Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области прибыл в столицу региона. Игорь Кобзев уже выступил с приветственной речью в Законодательном собрании. Он отметил: одна из ключевых задач на ближайший период времени — решение проблем людей, которые пострадали от паводка. Что еще в приоритете работы и о биографии временно исполняющего обязанности главы региона, расскажем далее.

Первая официальная встреча в должности исполняющего обязанности губернатора. Игоря Кобзева депутатам представляет Сергей Меняйло — полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Затем слово берет новый врио. Он отмечает: вчера на личном приеме президент поставил перед ним первоочередные задачи. Прежде всего, это ликвидация последствий ЧП, которое накрыло область минувшим летом.

Игорь КОБЗЕВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Главной своей задачей на посту временно исполняющего обязанности губернатора я вижу повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом. Не только для меня, но и для всех членов нашей команды. Четкое взаимодействие, постоянная работа с населением в открытом режиме, мониторинг проблемных ситуаций, своевременные инициативы и предложения — я буду требовать от вас в полном объеме.

Далее общение с журналистами. Сергей Меняйло отмечает: кадровые решения всегда случаются при смене власти, но люди, которые живут, работают и знают проблемы Иркутской области, сейчас необходимы. Уже завтра Игорь Кобзев отправляется в Тулун, чтобы увидеть все своими глазами. Новый исполняющий обязанности губернатора планирует быстро вникнуть во все проблемы.

Игорь КОБЗЕВ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Опыт работы в МЧС в должности заместителя министра позволит в кратчайшие сроки вникнуть в обстановку и сделать вывод. Сергей МЕНЯЙЛО, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА в СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: Я хочу, чтобы мы все отошли от стереотипов определенных, что если человек в погонах, то у него нет опыта работы в гражданской службе. Это опыт работы с людьми. А какая разница? Это люди.

Краткая информация о врио губернатора: Игорю Кобзеву 53 года. Он окончил Воронежское высшее авиационное инженерное училище. С 4 ноября текущего года занимал должность заместителя министра МЧС России. Известен тем, что принимал участие в вооруженных конфликтах на территории Чеченской республики, Южной Осетии. Награжден медалью за заслуги перед Отечеством II степени. А буквально накануне глава государства присвоил Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.