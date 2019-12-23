Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области

Три министра Иркутской области лишились своих должностей. Игорь Кобзев назвал новый состав правительства. Чиновники по направлениям образование, имущественные отношения и ЖКХ — другие. Но и это, отметил врио губернатора, не окончательное решение.

Смотрины — так ближайшие три месяца называет глава региона Игорь Кобзев. Новому кабинету министров он дает своего рода карт-бланш — возможность показать себя. Предупреждает, ритм будет скоростным, поэтому не всем он может оказаться по силам.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я немногих людей знаю, я сегодня уже сказал, что ритм у меня скоростной. Кто-то может и не сможет, чтобы мы потом хорошо расстались, вот эти 3 месяца. Правительство смотрит на мой ритм, я на их. Если у нас ритм совпадает, идем дальше.

Итак, сначала о новичке в структуре правительства. Это Дмитрий Петренев. Он получил должность министра лесного комплекса. В прошлом известен как природоохранный прокурор Братска. Теперь о тех, кого повысили с замов в министры. Глава образовательного ведомства — Елена Апанович. Структуру ЖКХ также взял на себе Сергей Малинкин. А министерство имущественных отношений Марина Быргазова. Экономическое развитие региона должное время было без руководителя, сегодня им также назначен один из заместителей Владимир Гордеев. А далее уже знакомые имена. Свои должности сохранили первый замгубернатора Владимир Дорофеев, глава правительства Руслан Болотов, зампреды Валентина Вобликова, Теймур Магомедов. Финансовый блок по-прежнему на Наталии Бояриновой, министерство труда и занятости — Наталья Воронцова, Андрей Крючков продолжит руководить министерством природных ресурсов, спорт на Илье Резнике, строительство и дорожное хозяйство также курирует Светлана Свиркина, социальное развитие Владимир Родионов, сельское хозяйство Илья Сумароков, культуру Ольга Стасюлевич.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это доверие, которое я вам оказываю, надеюсь, я сделал правильный выбор, если нет — пойдем дальше в формировании правительства.

И это еще не все. 30 декабря Кобзев назовет имена еще трех министров по направлениям здравоохранение, молодежная политика, закупки. Также по-прежнему вакантны должности зама губернатора, трех зампредом и руководителя аппарата.