Игорь Кобзев и Дмитрий Бердников поздравили ветеранов и действующих солдат

Они защищали Родину за пределами ее границ и сделали все, чтобы у жителей России было мирное небо над головой. Сегодня в Иркутске почтили память воинов-афганцев и воинов-интернационалистов. И по сей день служащие в современных войсках охраняют безопасность нашего города, области и страны. В преддверии 23 февраля и в честь дня вывода советских войск из Афганистана в торжественной обстановке ветеранов и действующих солдат поздравили врио губернатора Игорь Кобзев и мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В день и в год 75-летия Победы вы в строю, вы с нами. И все наказы, которые вы говорите, мы выполним. Вот мое приветственное слово. Я даю слово, что мы все наказы выполним.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы всегда будем помнить тех, кого с нами нет, будем помогать и поддерживать семьи наших товарищей. Всем тем, кто сегодня несет службу, успехов, крепкого здоровья, удачи. Желаю крепкого здоровья нашим ветеранам. Всем тем, кто и сегодня остается в военно-патриотическом строю.