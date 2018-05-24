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Хулиганы напали на детскую больницу в Ангарске

24.05.18

Ночью нетрезвая компания атаковала шлагбаум на входе. Сначала — фотографировались, затем перешли к спортивным упражнениям.

 

 

 

 

 

 

Но всех функций турника шлагбаум выдержать не смог, поэтому злоумышленники не нашли ничего лучше, чем просто выломать его и унести в неизвестном направлении. Всё шоу предлагаем посмотреть Вам без комментариев.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА по АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 г. АНГАРСКА:

Хотим установить личности молодых людей, привести к ответственности, но и, конечно, восстановление, издержки материального ущерба. Не хотелось бы, чтобы на территории в городе, где всё охраняется происходило так в дальнейшем.

Ущерб, нанесенный медучреждению, оценивается в 90 тысяч рублей. Шлагбаум сейчас работает, его восстановили собственными силами учреждения. А нетрезвых спортсменов, которые зачем-то похитили элемент ограждения, уже разыскивает полиция.

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