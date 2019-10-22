Хоккейный сезон в Иркутской области будет насыщенным

Сегодня исполком региональной федерации бенди утвердил календарь соревнований. Так, Иркутск примет Кубок России среди женщин и, возможно, чемпионат страны. Также ожидается первенство страны среди девушек. Кроме этого, запланировано несколько десятков турниров как для детей, так и для взрослых любителей. Часть из них состоится в Усть-Илимске, Черемхово, Свирске, Усть-Куте. Ну а апогеем сезона станут битвы за мировое господство среди мужчин. В начале марта — группа «Б», а в начале апреля на лед новой арены «Байкал» выйдут сильнейшие дружины со всего света. Подготовка к соревнованиям идет полным ходом. Учитываются любые изменения в проведении массовых мероприятий.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ужесточились требования правоохранительных органов к безопасности проведения всех мероприятий. Коллеги из Шелехова, с «Зенита», «Труда» и «Рекорда», в ближайшее время войдите в контакт с полицией по поводу того, какие требования на ваших стадионах могут быть не учтены.