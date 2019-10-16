Хоккеисты иркутского «Центра развития спорта» готовятся к турниру «Открытие сезона» в Красноярске

Сохраняют традиции хоккея с мячом в Иркутске. Команда городского «Центра развития спорта» неоднократно завоевывала призовые места на турнирах разного уровня, а уже в четверг юные хоккеисты представят наш регион в Красноярске. Там они выступят на турнире «Открытие сезона».

Последние перед выездом в Красноярск тренировки — самые ответственные. После проведения зимней Универсиады-2019, где любимый иркутянами бенди был представлен впервые, в соседнем регионе проводят больше всероссийских турниров разного уровня. Юношеские не исключение. Ведь спортивный характер закаляется с детства. Вратарь команды Егор Золоторев в будущем мечтает встать в ворота «СКА-Хабаровска» или «Байкал-Энергии».

Егор ЗОЛОТОРЕВ, ВРАТАРЬ КОМАНДЫ «ЦРС»: Я занимаюсь хоккеем уже 8 лет, с 1 класса, сейчас будут самые ответственные соревнования у меня за все время. Это будет репетиция перед первенством России. Там будут также все ведущие команды России: из Хабаровска, Красноярска. Думаю, будет сложно, но мы всех победим.

С 17 по 20 октября в Красноярске 10 сильнейших команд страны представят на всероссийских соревнованиях разные регионы. Команда «ЦРС» — единственная из Иркутска. Турнир для нее — первый в новом сезоне и очень ответственный. По его результатам сформируют команду на Кубок мира.

Аркадий ЖУРАВЛЕВ, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА» г. ИРКУТСКА: Команда «ЦРС» — одна из первых в области, в стране. Они победители соревнований «Плетеный мяч» в позапрошлом году, в том году они стали третьими на соревнованиях в Красноярске «Закрытие сезона». В этом году отправляемся на «Открытие сезона». Мы возлагаем большие надежды на них.

Успехов команда «ЦРС» добилась всего за два года с начала создания. Сейчас хоккеисты стараются больше участвовать в соревнованиях и в будущем рассчитывают закрепить свои позиции на международной арене.