Хоккеисты «Байкал-Энергии» вновь уступили «СКА-Нефятнику»

Второй матч полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом прошел накануне в Хабаровске.

В первом тайме бело-синие пропустили четыре мяча. После перерыва иркутяне начали отыгрываться. По разу забили Антон Шевцов, Павел Дубовик и Александр Егорычев. Но их стараний не хватило. Соперники отправили в ворота «Байкал-Энергии» ещё четыре мяча. И со счетом 3:8 иркутяне потерпели поражение. Напомним, в первом матче бело-синие также уступили. По итогам двух игр счет 2:0 в пользу хабаровчан. Матчи в этой полуфинальной серии идут до трёх побед. Третья встреча соперников состоится в Иркутске 16 марта. На стадионе «Труд» команды встретятся в 19 часов.