Хоккеисты «Байкал-Энергии» сыграют с «Водником» в форме «Сибсканы»

Вспоминая традиции. Проект «История нашего хоккея» стартует в Иркутске. Первым его шагом станет уникальный матч. Нет, правила игры все те же. Вот только на игру с «Водником» 7 февраля в рамках чемпионата страны иркутская дружина выйдет… в игровых майках цветов «Сибсканы». Акция посвящена легендарной встрече 1999 года, когда на стадионе «Труд» был установлен рекорд посещаемости.

Игровая майка «Сибсканы» сезона 98/99. Раритет с плеча капитана той команды Василия Донских нашелся в одной из частных коллекций. Для болельщиков со стажем эта форма в сердце навсегда. Как и воспоминания самих участников полуфинала в марте 99-го.

Василий ДОНСКИХ, КАПИТАН «СИБСКАНЫ» (1999) , ДИРЕКТОР ХОККЕЙНОГО КЛУБА «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Это огромная поддержка болельщиков. Мы, когда выходили, стоял такой гул, сумасшедший просто. И в связи с этим команда соперников получала просто уже первый удар. Деморализована была, да. Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вася стоит впереди, я у двери. Вася как капитан. И я Васю, была у нас такая традиция, крещу, и все выходят на игру. Кроме шуток. Я вот сейчас рассказываю, и у меня самого мурашки по телу.

Вызвать мурашки решили и сейчас. 7 февраля на битве с «Водником» планируют создать атмосферу 90-х. Стилизованные билеты и программки матча. А действующие игроки иркутской дружины выйдут на поле в специальной форме а-ля «Сибскана». Кстати, нынешнему капитану иркутян Руслану Тремаскину тогда, в марте 99-го, было всего лишь 7 лет.

Руслан ТРЕМАСКИН, КАПИТАН ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Уже историю хоккея потом изучал и, конечно, узнал про эту встречу. Сейчас очень рад прикоснуться к той атмосфере, которая была в те годы, истории. Очень хочу попасть на этот матч, участвовать и хочу, чтобы все болельщики пришли.

Специально для болельщиков компания «En+ Group» готовит сюрпризы и подарки. А стоимость билета на матч всего лишь 50 рублей. И шанс выиграть уникальный приз.

Михаил ХАРДИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА «EN+ GROUP»: Провести розыгрыш среди болельщиков и вручить ему майку одного из игроков. Оставшиеся майки планируем выставить на аукцион, а деньги отдать на благотворительные цели.

Матч 1999-го собрал 31 тысячу зрителей на трибунах «Труда». Если не повторить, то хотя бы приблизиться к этому хотят в клубе и сейчас. А в интернете запускают акцию с хэштегом «#Япойду7февраля».