Хобби иркутского керамиста стало квестом для горожан

Лечить дороги красиво. Такое хобби придумал себе керамист из Иркутска. Своими руками он создает заплатки для тротуаров, тем самым украшая родной город. Увлечение настолько понравилось горожанам, что они придумали местный флешмоб.

Путь к керамике у 23-летнего Ивана Кравченко был тернистый, а теперь это не только заработок, но и основной смысл жизни. Везде, где он бывает, старается оставить свой, керамический, след.

Иван КРАВЧЕНКО, КЕРАМИСТ: Все достаточно просто: беру лист, обвожу это отверстие и уже на этой поверхности рисую эскиз, переношу его на глину, дальше работаю с глиной, она сушится. В принципе, я вот эти вот заплатки, которые установил, я их еще в феврале сделал, то есть достаточно давно. И, когда теплые деньки настали, я их поставил.

Идея украшать родной город появилась случайно, во время прогулок по Иркутску. Делал это исключительно для своего эстетического удовольствия, не ожидая общественной реакции, но равнодушных к творчеству Ивана не оказалось. Любуются креативной идеей не только люди.

Иван КРАВЧЕНКО, КЕРАМИСТ: Когда люди начали находить эти заплатки, начали отмечать все это дело в instagram, и у них появилась не зависимая от меня традиция искать все заплатки, и это превратилось в квест по поиску каждой новой заплатки.

Теперь в планах у Ивана новый проект для творческих людей. В июне он организовывает арт-резиденцию на Байкале, в которой будут проходить мастер-классы по керамике, кузнечному делу и резьбе по дереву. Присоединиться к миру искусства может любой желающий.