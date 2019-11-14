Губернатор Приангарья проверил ход строительных работ «Центра по хоккею с мячом и ледовым видам спорта»

Средства на арену есть в полном объеме. Об этом сегодня заявил глава региона во время посещения строительства «Центра по хоккею с мячом и ледовым видам спорта». Сергей Левченко посмотрел, как идет процесс. Специалисты уже завершают возведение теплового контура здания. Это позволит зимой вести работы внутри будущего дворца. Параллельно прокладывают коммуникации, заводят электросети, начинают монтаж холодильных установок. Также ведут облицовку фасада. В график компания «СДС-Строй» и подрядчики укладываются. Финансирование идет без задержки. Для этого пришлось провести большую работу на уровне правительства страны, Минфина и Минспорта. Ведь изначально бюджет был распределен до 2021 года — официального окончания работ.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В последний месяц мы все вместе работали, чтобы с 2021 года перевести на 2019-й и начало 2020-го. Это нам удалось. Средства мы получили буквально несколько дней назад. И сегодня у нас есть полная уверенность, что до конца строительства средства будут поступать достаточно регулярно.

Напомним, дворец должен быть сдан к марту следующего года. И на льду большой арены почти сразу же начнется чемпионат мира по хоккею с мячом. Стоимость всех работ около 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Согласно проекту центр будет включать в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей вместимостью около 6000 мест. Также там будут раздевалки, тренажерные залы, гостиница для спортсменов. Ледовая арена сможет трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку для волейбола, баскетбола и большого тенниса. Уровень объекта позволит проводить в нем соревнования мирового масштаба.