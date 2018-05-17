Губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил пять принципов формирования приоритетов инвестиционного развития Приангарья

На открывшемся сегодня Байкал Бизнес Форуме глава региона представил традиционное инвестпослание.

Это главное мероприятия Байкал Бизнес Форума. Сергей Левченко озвучивает традиционное инвестиционное послание. Отмечает — бизнесу должны быть понятны требования. Поэтому в основе программного документа — пять принципов формирования приоритетов инвестиционного развития. Первый — это законность. Глава региона отмечает: правительство Приангарья готово поддержать не только крупные, но и небольшие проекты — при одном условии: они должны быть честными, прозрачными и социально-ориентированными.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если необходимо, я готов лично подключаться к решению задач по реализации проектов, создающих новые высокопроизводительные рабочие места, внедряющих современные экологически чистые технологии, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику Иркутской области.

Сейчас такая работа проводится с крупной фармацептической компанией на территории Иркутской области. В ближайшее время начнется строительство нового завода в Усолье-Сибирском. Территориям особого социально-экономического развития в послании — особое внимание. Именно там будет реализовываться второй принцип — ориентации на экспорт. Речь идет в первую очередь о проектах, которые обеспечат приток денежных средств в экономику области.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Для решения социально-экономических проблем таких моногородов как Байкальск и Усолье-Сибирское нам необходимо обеспечить приток денег в экономику этих моногородов, эквивалентный тому, который обеспечивали закрывшиеся градообразующие предприятия. Это можно сделать через поддержку проектов, ориентированных на экспорт или внешний туризм, способных обеспечить финансирование экономики региона извне.

Для решения этой задачи в области открываются подразделение Российского экспортного центра и региональный центр поддержки экспорта на базе областного фонда поддержки предпринимательства. Еще один принцип — конкурентность. Здесь яркий пример — после того, как на рынок зашла авиакомпания «Победа» стоимость билетов начали снижать и другие перевозчики. Четвертым принципом является повышение добавленной стоимости — это коснется в первую очередь глубокой переработки леса и крупных инвестпроектов: серийного запуска МС-21 и газохимической отрасли. Пятый — продовольственная безопасность. Регион наращивает экпорт продуктов и одновременно повышает самообеспеченность ими.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я озвучил приоритеты, которые являются не только основой для принятия решений о поддержке тех или иных инвестиционных проектов, но и сигналами для тех инвесторов, которые еще думают, заходить или нет в наш регион. Могу заверить таких предпринимателей: мы поможем и сделаем все, чтобы административные процедуры в зоне нашей ответственности были пройдены максимально быстро. В проектах с выраженным множественным эффектом для области мы готовы участвовать на партнерских условиях через финансовые вложения, принимая и разделяя соответствующие риски.

В завершении глава региона отметил: практика инвестпосланий дает свои результаты. Темпы Иркутской области по привлечению средств в регион высоко оценены на федеральном уровне.