Губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов мэра Иркутска

Накануне на сессии Законодательного собрания во втором и окончательном чтении депутаты региона приняли изменение системы выборов главы областного центра. Раньше на этот пост мог претендовать только депутат городской думы, теперь свою кандидатуру может предложить любой желающий и, получив поддержку депутатов городской думы, стать сити-менеджером. Все выступавшие депутаты отмечали, что лучшим вариантом они считают возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Ранее с таким законопроектом выступил губернатор Иркутской области, но депутаты не поддержали.

Галина КУДРЯВЦЕВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ): Надеюсь, что в скором времени мы решим этот вопрос иначе и прямые выборы мэра вернем. Кроме того, мы знаем, что губернатор будет повторно обращаться по этому вопросу, и думаю, что большинство депутатов его в этом поддержат.