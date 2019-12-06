Группа проектов «Сфера Байкала» примет участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Возможность есть у каждого. Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в нашей стране. Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Если вы любите свой край и готовы сделать его более гостеприимным, этот конкурс для вас. Сегодня мы расскажем о человеке, который меняет мир вокруг себя и делает красоты нашего края доступнее для людей.

На набережной в микрорайоне Солнечном кипит работа. Уже через две недели здесь будет звенеть детский смех и слышаться свист ледянок, скользящих по горкам. Настоящую детскую сказку возводят иркутские предприниматели. Идея создания парка-набережной «Солнечная дорога» в одноименном микрорайоне Иркутска принадлежит группе проектов «Сфера Байкала». Именно она представит нашу область в конкурсе «Мастера гостеприимства», который входит в президентскую платформу «Страна возможностей».

Анатолий КАЗАКЕВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОЕКТОВ «СФЕРА БАЙКАЛА»: Я иркутянин, живу в Солнечном. Хочется обустраивать мир вокруг, чтобы жить было комфортнее. И надо, я считаю, не критиковать, а делать. Вот, собственно, поэтому взялись за этот проект. Собрали предпринимателей и сделали первую часть. К сожалению, у нас многие рекреационные пространства находятся в не очень удовлетворительном состоянии, много мусора, нет благоустройства. Хочется, чтобы было комфортно, у меня у самого дети, я здесь живу, гуляю.

Не критиковать, а делать — именно с этим девизом и идет по жизни Анатолий Казакевич. А сделал он немало. Коренной иркутянин, он все свои 37 лет он живет рядом с Байкалом и путешествует по нашему священному озеру. С 2007 года показывает самые удивительные его места людям со всего мира. И это не просто классический туризм. Это строительство индивидуальных ледовых отелей и бань на льду жемчужины Сибири. Полеты на воздушном шаре над акваторией озера. Везде Анатолий начинает с себя. Хотел баню — вместе с партнерами построил большой спорт-парк «Поляна». Теперь это одно из любимых мест отдыха иркутян. И это только начало грандиозных планов. Вместе с партнерами он создал группу проектов «Сфера Байкала», чтобы совместно превратить Байкальский регион в туристическую инфраструктуру мирового уровня.

Грант БАБАСЯН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: В этом конкурсе могут участвовать как действующие управленцы , которые сейчас на управленческих позициях по всей стране занимаются развитием индустрии гостеприимства и туризмом, так и ребята, у которых узкая специальность. Если повар реализовал себя и у него есть идеи интересные, у него есть желание встать на управленческую позицию, у него есть компетенции, навыки, даже если они не слишком развиты, но у него есть большое желание потенциал, важно, чтобы эти ребята участвовали.

Принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» может каждый. Если у вас есть желание и амбиции стать лучше, развивать нашу область, нужно просто до 20 декабря подать заявку на сайте welcomecup.ru, и ваша мечта станет ближе к реальности.