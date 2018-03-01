Градостроительный совет

30 школьников приняли участие в работе Международного Байкальского зимнего градостроительного университета. Темой этой сессии стала разработка проектов развития полуострова Затон в Иркутске. Всего международным экспертам продемонстрировали 12 вариантов благоустройства территории. В 19-ой сессии приняли участие также студенты и специалисты в области градостроительства, архитектуры, дизайна архитектурной среды, транспортной инженерии, административного управления из России, Германии, Ливана, Великобритании, Словении, Польши, Австрии, Индии, Туниса.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска: Мы приняли такое решение, чтобы ребят, которые выбрали такую профессию или хотели бы себя найти в этой профессии, могли реализовать себя уже сегодня в рамках нашего зимнего университета.