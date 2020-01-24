Международный день без интернета отметят в мире в эти выходные. Он проходит ежегодно в последнее воскресенье января. В этом году выпадает на 26 число. Начали его отмечать в западных странах. Эта идея стала стремительно набирать популярность с 2000-х годов, когда в мире впервые услышали термин «интернет-зависимость». Приверженцами стали активные пользователи. Они пропагандировали отказ на один день от виртуального общения и не выступали против сети. А готовы ли иркутяне на один день отказаться от интернета?

— Ну не знаю. Не могу сказать. Это будет зависеть от дня. Есть вещи, которые без интернета в нашей жизни невозможны.

— Мне несложно. Я в походы часто хожу с отцом, мне несложно.

— Знаете, я стремлюсь к этому. Очень часто заглядываю в интернет, пообщаться, чисто вайбер или с родителями. Как-то так. Вообще не люблю соцсети. Люблю общение напрямую с людьми.

— Да нет, нетрудно. Нормально. Можно отдохнуть — выходной.

— Я не знаю, сложно. Сейчас все на интернете завязано.

— Я интернетом не пользуюсь. Мне газет хватает.

— Да, легко.