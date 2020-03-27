Готовиться к новым победам иркутские спортсмены будут дома

После закрытия всех спортивных учреждений Иркутской области спортсмены отправились на домашние тренировки. Сегодня в спортивных школах и профессиональных командах прошли заключительные занятия.

Оттачивать примы в ближайшее время дзюдоистам и самбистам спортивной школы «Центр развития спорта» будет невозможно. И дело не в переходном возрасте, когда такие действия выполнять опасно. Просто дома на самоизоляции такое не сделать. Но все равно тренер Андрей Нечёсов советует воспитанникам отнестись к каникулам со всей серьезностью и четко соблюдать индивидуальную программу.

Захар Белозор свое первое золото успел взять до объявления карантина. Сейчас рад вдвойне: и победа в кармане, и отдохнуть можно. Хотя тренировки Захар любит, но дома все равно будет иначе.

Захар БЕЛОЗОР, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ДЗЮДО-2020 СРЕДИ ЮНИОРОВ до 13 ЛЕТ: Я очень старался и очень напрягся. И мы с этим противником постоянно боремся за первое место. Дома я тоже, наверное, буду тренироваться, но ничего не обещаю.

А вот у двенадцатилетней Кристины Максимовой с самодисциплиной все в порядке. В этом ей помогает искусство самбо. Есть уже и первые награды. Поэтому неделю без походов в зал планирует провести с пользой.

Кристина МАКСИМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по САМБО-2020 СРЕДИ ЮНИОРОВ до 15 ЛЕТ: Мы с девочками планируем тренироваться дома и во дворе. Все равно будем качаться, кросс бегать. Возможно, больше заниматься будем.

Тишина, скорее всего, будет и в частных фитнес-клубах. Но власти лишь рекомендуют не работать, и все будет зависеть от сознательности и ответственности их владельцев, которые на всякий случай уже составили клиентам программу индивидуальных тренировок. Благодаря некоторым упражнениям можно выполнить сразу два дела: и мышцы подкачать, и полы помыть.

Анна ВАКУЛИНА, ПРЕЗИДЕНТ РАЗВИТИЯ ФИТНЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если все в рекомендательной форме, то мы тренировки продолжаем. Все-таки это спорт, здоровье, физическое состояние и дух. Есть клиенты, которые решили самоизолироваться, и специально для них мы подготовили комплекс упражнений, который можно выполнять дома.

Также фитнесс-тренеры не рекомендуют своим клиентам смотреть упражнения в сети без их рекомендаций. Но готовы консультировать их дистанционно.



