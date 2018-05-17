Государственная поддержка агропромышленного комплекса Эхирит-Булагатского района в прошлом году составила более 113 млн рублей

Эти деньги направлены на гранты начинающим фермером и поддержку семейных животноводческих ферм.

Об этом шла речь на Совете по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, его провел губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сейчас в районе действует 155 частных хозяйств, шесть сельхозкооперативов, в оборот дополнительно введено более полутора тысяч гектаров земли, территория традиционно лидирует по поголовью крупного рогатого скота. Также на совете обсудили социально-экономическое развитие территории, строительство и реконструкцию социальных объетктов.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы заканчиваем программу, которая была запланирована еще при объединении округа, больше 10 лет назад. И объекты стояли недостроенными — это и больницы, и поликлиники и так далее. По сути дела, после окончания теплого периода этого года останется один объект — это Дом спорта в поселке Усть-Ордынский. Все остальные объекты — это и детские сады, и школы — мы достроили за последние 2,5 года.

Еще одной темой стало проведение международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Напомним, часть мероприятий пройдет в поселке Усть-Ордынский с 5 по 8 июля. Уже сейчас начат отбор участников творческих конкурсов — фольклорных коллективов, исполнителей народной, эстрадной песни и одической поэзии, модельеров. Победители будут представлять Иркутскую область на «Алтаргане-2018». Кроме того, на фестивале запланирована спортивная программа: соревнования по ломанию хребтовой кости, традиционные бурятские игры, борьба, шахматы и стрельба из лука. Специально к проведению «Алтарганы» глава региона поручил капитально отремонтировать Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа и благоустроить его территорию.