Горожан и гостей города приглашают на экскурсию «Иркутск электрический»

«Иркутск электрический». Экскурсия с таким названием вошла в расписание легендарного проекта «Прогулки по старому Иркутску». За час увлекательного путешествия по центру города можно узнать историю, интересные факты, а также имена героев, благодаря которым сейчас у нас в каждом доме горит свет.

Угол Ленина и Сурикова. В начале прошлого века здесь началось строительство первой городской электростанции. За право ее возведения «бились» несколько крупнейших фирм международного уровня. Победило «Русское общество Шуккерт и К». В мае 1910-го ток побежал по проводам. Первыми абонентами стали 550 небедных жителей Иркутска. Затем, уже в 34-м, она стала носить имя Сергея Кирова. И ее потребителями были уже десятки тысяч иркутян.

«Разгруз-сарай» — так назывался специальный склад для хранения золы с первой городской электростанции. В середине 60-х годов прошлого века поднялась буря. Весь центр города был буквально засыпан пылью. Власти склад решили разобрать. Здесь разбили небольшой сквер, а в 75 году открылся мемориал Вечный огонь.

А вот первые фонари освещения появились в областном центре на улице Ленина. Правда, тогда она называлась Гостинодворской, а затем и Амурской. И было это в 1836-м. Фонари были масляными. И, по мнению иркутян, «светили до тех пор, пока не появлялась Луна».

В общем, об Иркутске электрическом есть что рассказать. Поэтому историк Алексей Петров и сделал эту экскурсию.

Алексей ПЕТРОВ, ИСТОРИК, АВТОР ПРОЕКТА «ПРОГУЛКИ по СТАРОМУ ИРКУТСКУ»: Вроде как кажется, что предприятия энергетики находятся не в центре города, но когда ты начинаешь знакомиться со зданиями в центре города, с улицами, то роль электричества и энергетиков, да и энергетики как таковой, прописана на каждой практически улице и в каждом здании.

Первыми участниками стали студенты — будущие энергетики. Проект реализуют при поддержке «En+ Group», управляющей объединенной энергосистемой Прибайкалья, которой, кстати, в этом году исполняется 65 лет.

Андрей ОЛАНОВ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ «ИРКУТСКЭНЕРГО» (ВХОДИТ В «EN+ GROUP»): Проводиться они будут в течение октября. Запланированы три экскурсии. Но на этом проект не закончится. Будет подготовлен аудиогид, которым сможет воспользоваться любой житель и открыть для себя Иркутск с новой стороны. С энергетической.

Аудиогид разместят в интернете. И воспользоваться им можно будет с любого смартфона. А пешая экскурсия занимает всего час. И заканчивается, что логично, возле современного здания «Иркутскэнерго».