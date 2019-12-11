Главный документ гражданина России сегодня получили 14-летние иркутяне

Накануне Дня конституции в торжественной обстановке десятерым школьникам вручили паспорта. В библиотеке имени Полевых подростков, их родителей и друзей познакомили с историей появления в нашей стране документа, удостоверяющего личность, рассказали о важности паспорта. В ходе церемонии звучали патриотические песни. С таким значимым событием в жизни каждого человека детей поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Вы должны четко для себя осознать, что с вручением этого документа вы на целый шаг становитесь взрослее, серьезнее и, самое главное, ответственнее. Вы становитесь полноценными гражданами. А это действительно дорогого стоит.