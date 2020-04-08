Глава региона Игорь Кобзев провел встречу с социальными работниками

Глава региона Игорь Кобзев провел встречу с социальными работниками

08.04.20

Врио губернатора поблагодарил соцработников за труд. И отметил, что в условиях непростой эпидемической обстановки они, словно на передовой. Без их поддержки сейчас никуда. Ведь они помогают самым уязвимым категориям. В первую очередь, пожилым и ветеранам. Также помогают воспитанникам детских домов и интернатов. Глава региона призвал строго следить за соблюдением режима самоизоляции в этих учреждениях. Он напомнил, что выезд за их пределы недопустим.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сегодня работники социальных служб, как и медики, на переднем крае. На вас ответственность за категории населения из групп риска. В первую очередь, людей пожилого возраста. На социальном обеспечении находится более 10 тысяч пенсионеров. Социальные работники оказывают им помощь на дому.

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