Герой России Анатолий Сагалевич провел встречу с иркутскими школьниками и студентами

Он снимался в «Титанике», опускался к подводной лодке «Курск» и произвел рекордное погружение на Северном полюсе. А сегодня Герой России, один из создателей глубоководных аппаратов «Мир» Анатолий Сагалевич в Иркутске. В рамках проекта «Диалоги с героями» он встретился со школьниками и студентами.

Анатолий Сагалевич — один из основных создателей технического задания для легендарных глубоководных аппаратов «Мир1» и «Мир2», с ними он прошел огромный путь, совершил более 500 погружений в качестве главного пилота и провел под водой свыше 4 тысяч часов. Он даже снимался в кино, чтобы собрать деньги на науку. Только с Джеймсом Кэмероном он работал над пятью фильмами, в том числе над оскароносным «Титаником».

Анатолий САГАЛЕВИЧ, УЧЕНЫЙ-ОКЕАНОЛОГ, ГЕРОЙ РОССИИ: Снимали просто на обычную пленку, 77-миллиметровую. Была такая огромная телекамера, которой мы снимали внутри аппарата и снимали через центральный иллюминатор.

Анатолий Михайлович вспоминает: даже подсказал режиссеру идею для сценария, ведь сначала это должен был быть боевик. В «Титанике» океанолог сыграл самого себя.

Анатолий САГАЛЕВИЧ, УЧЕНЫЙ-ОКЕАНОЛОГ, ГЕРОЙ РОССИИ: И вот это вот слово «no diamonds». Я летал специально в Голливуд, меня Джим вызывал на один день. Я целый день стоял в студии и говорил «no diamonds». 1000 раз, наверное, ему все время не нравилась интонация.

На дне Байкала Анатолий Сагалевич впервые побывал в 1977 году. Это было первое погружение глубоководных аппаратов «Пайсис», тогда они достигли глубины в 1400 метров, установив рекорд для погружений в пресной воде. Изучение озера — одна из основных работ ученого.

В эти дни на Байкале проходят встречи и конференции с участием Анатолия Михайловича, в ходе которых обсуждают вопросы экологии и дальнейшего изучения озера, возвращение «Миров» на Байкал и даже создание новых глубоководных аппаратов.

Александр СУХАЧЕВСКИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ: Создание нового музея, куда заложены как раз два глубоководных аппарата на титановой основе. «Байкал1» и «Байкал2» будут выполнены из титанового сплава, конструкция уже есть сейчас, вопрос за обращением к президенту.

В среду Анатолий Сагалевич выступит на конференции в Байкальском музее в Листвянке.