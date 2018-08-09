Генеральным директором иркутского аэропорта назначен Андрей Скуба
Иркутск Новости

Генеральным директором иркутского аэропорта назначен Андрей Скуба

09.08.18

Скуба родился в 1960-ом году. Окончил Авиационный институт города Куйбышев по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

 

 

 

 

 

 

 

До переезда в Иркутск работал начальником центра управления полетов Авиакомпания «Самара». А с 2007 года Андрей Скуба вступил в должность заместителя руководителя иркутского аэровокзала по оперативному управлению. В зоне его ответственности были ключевые подразделения, обеспечивающие деятельность авиаузла — это работа служб пассажирских и грузовых перевозок, диспетчерской службы, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и другие.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.