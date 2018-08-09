Генеральным директором иркутского аэропорта назначен Андрей Скуба

Скуба родился в 1960-ом году. Окончил Авиационный институт города Куйбышев по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

До переезда в Иркутск работал начальником центра управления полетов Авиакомпания «Самара». А с 2007 года Андрей Скуба вступил в должность заместителя руководителя иркутского аэровокзала по оперативному управлению. В зоне его ответственности были ключевые подразделения, обеспечивающие деятельность авиаузла — это работа служб пассажирских и грузовых перевозок, диспетчерской службы, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и другие.