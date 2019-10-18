Газета «Пятница» расскажет о лучших криминалистах Иркутской области

Криминалистической службе следственного комитета России сегодня исполнилось 65 лет. Юбилею газета «Пятница» посвятила материал в свежем номере. Журналист Ольга Мирошниченко подготовила статью о шести сотрудниках отдела криминалистики регионального управления следкома. Специалисты рассказали автору, почему они выбрали эту профессию и за что ее любят. А также о самых интересных и захватывающих преступлениях, которые им удалось раскрыть.

Ольга МИРОШНИЧЕНКО, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «ПЯТНИЦА»: Удивительно, как по одной какой-то незначительной детали, казалось, за нее вообще нельзя зацепиться, а может быть раскрыто очень сложное преступление. Например, на улице Советской в прошлом году было найдено тело мужчины. И личность установили, и нашли преступника-убийцу, причем доказали его вину, потому что была всего одна капля крови. Это как в кино, как в таком детективе хорошем, практически Агата Кристи.

Редакция настолько увлеклась реальными детективными историями, что совместно с отделом криминалистики с ноября решила запустить целый цикл материалов о самых интересных делах, раскрытых иркутскими специалистами. А свежий номер газеты «Пятница» с материалом о лучших криминалистах уже в продаже.