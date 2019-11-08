Газета «Пятница» расскажет о художнике по дереву Тимофее Махневе

Уличное искусство крепко обживается в Иркутске. Правда, пока не всегда встречает добрую реакцию горожан. Об этом на страницах газеты «Пятница» рассказывает журналист Ольга Романова. Герой ее статьи — молодой художник по дереву Тимофей Махнев. Он своеобразно оживляет улицы: где-то поселил лох-несское чудовище, где-то приделал к стене большой нос, а на территории ИВАТУ появилась стена с руками. Ладони в натуральную величину располагали иркутян к рукопожатиям и памятным снимкам меньше трех месяцев. А потом их кто-то просто украл.

Ольга РОМАНОВА, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «ПЯТНИЦА»: Люди сначала реагировали нормально, фотографировали ее, затем начали расписывать ногти, разрисовывать, какие-то монетки класть в ладошки, а после все руки сломали. Возможно, здесь реакция была не негативная, а людям, наоборот, захотелось его работу иметь у себя, и они забрали ее.

А вот почему уличный художник не обижается на вандалов, он рассказал в интервью газете «Пятница». Новый номер уже в продаже.