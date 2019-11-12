Газета «Копейка» расскажет о жителе Слюдянки, который хобби превратил в дело всей своей жизни

Хобби, которое стало делом всей жизни. Житель Слюдянки Юрий Карпов с детства увлечен биологией и орнитологией. Он рассказал журналисту «Копейки» Ольги Игошевой о своем любимом занятии. Про разных животных он может читать восьмичасовые лекции, а о бабочках и вовсе рассказывать сутками. Самое интересное, что по образованию он не биолог, не орнитолог и не энтомолог. Пенсионер всю жизнь проработал на железной дороге. Все его знания основаны на прочитанных книгах и путешествиях по стране.

Ольга ИГОШЕВА, ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «ПЯТНИЦА»: Кроме изучения птиц, этот мужчина изобрел оригинальный способ восстановления краснокнижных растений. Он приносит их к себе на огород, разводит у себя, размножает семена и идет высаживать в те места, где он их собрал. И не просто высаживает, а потом ходит и проверяет, как цветы прижились, как они выросли.

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