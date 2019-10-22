Газета «Копейка» расскажет о немце Гунтере Хайнце, который поменял Берлин на сибирскую деревню

Поменять Берлин на село Адамово. 70-летний немец Гунтер Хайнц более 20 лет назад впервые побывал на Байкале и влюбился в русскую глубинку. За это время он объездил все побережье озера. И теперь полгода живет в России, полгода — на родине. Он уже освоил русский язык, полюбил нашу баню и проникся красотами тайги. О байкальских приключениях немца читайте в свежем выпуске газеты «Копейка».

Борис СЛЕПНЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «КОПЕЙКА»: С этим человеком я познакомился в прошлом году по дороге на Байкал. Достаточно депрессивная деревня Адамово в Баргузинском районе. Там мне сказали, что жизнь поменялась благодаря одному человеку — Гунтеру Хайнцу, который решил поменять благополучный Берлин на сибирскую деревню.

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