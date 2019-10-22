Газета «Копейка» расскажет о немце Гунтере Хайнце, который поменял Берлин на сибирскую деревню

Газета «Копейка» расскажет о немце Гунтере Хайнце, который поменял Берлин на сибирскую деревню

22.10.19

Поменять Берлин на село Адамово. 70-летний немец Гунтер Хайнц более 20 лет назад впервые побывал на Байкале и влюбился в русскую глубинку. За это время он объездил все побережье озера. И теперь полгода живет в России, полгода — на родине. Он уже освоил русский язык, полюбил нашу баню и проникся красотами тайги. О байкальских приключениях немца читайте в свежем выпуске газеты «Копейка».

 

Борис СЛЕПНЕВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «КОПЕЙКА»:

С этим человеком я познакомился в прошлом году по дороге на Байкал. Достаточно депрессивная деревня Адамово в Баргузинском районе. Там мне сказали, что жизнь поменялась благодаря одному человеку — Гунтеру Хайнцу, который решил поменять благополучный Берлин на сибирскую деревню.

 

Свежий номер газеты «Копейка» в киосках с 23 октября.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.