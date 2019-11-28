Гайдарбек Гайдарбеков провел мастер-класс для иркутских боксеров

Сделать обычных детей звездами бокса. Такую цель поставил перед собой олимпийский чемпион. Гайдарбек Гайдарбеков приехал в Иркутск и провел мастер-класс для юных спортсменов. Гости и зрители узнали секреты побед легендарного боксера и отработали новые знания на практике.

В этом зале около 40 детей из Иркутска и Ангарска. Олимпийский чемпион Афин Гайдарбек Гайдарбеков, а он сейчас занимает пост заместителя министра спорта Республики Дагестан, тренирует всех с большим удовольствием. Говорит, в них будущее нашего спорта. Времени у него немного, но спортсмены бывшими не бывают. Гайдарбеков ездит по России и проводит мастер-классы по боксу. Он уже побывал в 15 городах России. Среди них Новосибирск, Красноярск и Ханты-Мансийск.

Гайдарбек ГАЙДАРБЕКОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН-2004: Для меня это важно. Потому что я сам когда-то был маленький и всегда мечтал увидеть чемпионов мира, Европы, олимпийских чемпионов. Чтобы для ребят был стимул. Я понимаю детей, которые сами хотят стать чемпионами.

Сам Гайдарбек Гайдарбеков в свое время стал олимпийским чемпионом, победив звезду современного бокса Геннадия Головкина. Сейчас чемпион хочет донести до юных спортсменов простую мысль: победить можно любого соперника.

Глеб Воронов занимается боксом всего два года. За это время он уже освоил несколько тактик и сегодня готов узнать секреты настоящего чемпиона.

Глеб ВОРОНОВ, УЧАСТНИК МАСТЕР-КЛАССА: Я занимаюсь боксом два года, сейчас идет третий год. Эта тренировка мне по душе. У меня все получается, я успеваю по времени, потому что есть точный распорядок дня.

На мастер-класс пришли не только юные спортсмены. Здесь сегодня встретились и те, кто когда-то выступал с Гайдарбековым в составе сборной России. Например, иркутянин Андрей Мишин участвовал на играх в Сиднее в 2000 году. Тогда Гайдарбеков выиграл лишь серебро, но поставил цель выиграть через четыре года. И добился ее. Мишин уверен: любой из участников мастер-класса сможет повторить и даже превзойти успехи Гайдарбекова.

Андрей МИШИН, УЧАСТНИК ОИ-2000: Развитие спорта, бокса, привлечение к спорту молодежи. Это очень важно сейчас. Заниматься спортом, а именно: боксом. Тем более сейчас президент России обращает особое внимание на спорт и его развитие.

Мастер-классы по боксу далеко не единственные, которые пройдут в Иркутске. В ближайшее время в нашем городе состоятся показательные тренировки по разным видам единоборств.