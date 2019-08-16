Футбольный турнир памяти Льва Перминова состоится в Иркутске в юбилейный, тридцатый, раз

Соревнования любителей пройдут с 30 августа по 1 сентября на стадионе технического университета. Сколько команд примут участие в состязаниях этого года, окончательно станет известно 29 августа на заседании судейской коллегии. Уже подтвердили участие футболисты-любители из Братска, Бодайбо, Аларского района. Турнир посвящен памяти выдающего журналиста, радиокомментатора и участника Великой Отечественной войны Льва Перминова.

Павел КУШКИН, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА по ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЛЬВА ПЕРМИНОВА: Многие хорошие начинания исчезают, потому что туда не вкладываются душа и сердце. В этот турнир мы вкладываем душу и сердце. Поэтому он лучший. Хотя уже 30 лет прошло, а он лучший был и остается. Самый массовый и популярный.