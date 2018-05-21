Футбольный турнир на призы известного футболиста Андрея Ещенко «Большие звезды светят малым» прошел в Иркутске

Участие в нем приняли 16 детских команд из спортивных школ и частных футбольных клубов Иркутской области и Забайкальского края.

После торжественного открытия состоялся выставочный матч, в котором команда Андрея Ещенко со счетом 5:2 выиграла у команды начинающих футболистов иркутского «Зенита». В команде известного спортсмена сыграл и мэр города Дмитрий Бердников, глава областного центра отличился во втором тайме, забив гол в ворота соперника.