Футбольный турнир на призы Андрея Ещенко завершился в Иркутске

«Большие звезды светят малым». Пятый турнир детского футбола на призы Андрея Ещенко завершился в Иркутске. В финале соревновались 15 команд. Борьба соперников была яркой и напряженной.

Сразу несколько команд на поле ведут серьезную конкурентную борьбу. Несмотря на юный возраст, все спортсмены мотивированы на победу. Финал турнира имени Андрея Ещенко — уникальная возможность получить путевку на всероссийские соревнования в Анапе.

Андрей ЕЩЕНКО, ЗАЩИТНИК ФК «СПАРТАК» г. МОСКВА: Мы уже пять лет проводим его и стараемся на разных стадионах, чтобы популяризация футбола была. Команд очень много стало. Конечно, талантливые у нас всегда и везде были, и не только в футболе.

Победителем турнира в этом году стала иркутская команда «Зенит-Мастер». Чемпионам пришлось нелегко, ведь команду собрали из трех разных клубов. На то, чтобы сыграться вместе, было немного времени, но воля к победе дала свои результаты.

Денис БАЛОВ, ИГРОК ФК «ЗЕНИТ-МАСТЕР» г. ИРКУТСК: Мы играли командой, и так мы выиграли. Ели бы играли по одному, то мы бы, конечно же, не добились того, что мы на первом месте. Сергей ДУХОВНИКОВ, ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ-МАСТЕР» г. ИРКУТСК: С прицелом на финальные игры мы собрали лучших игроков Иркутска, и поэтому, естественно, мы выиграли. Перед этим турниром мы собирались, тренировались, готовились, специально готовились к этому турниру.

Турнир состоялся при поддержке администрации областного центра. В завершении мероприятия ветераны иркутского футбола сыграли с командой Андрея Ещенко, в которую вошел практически полный состав выпуска футбольной школы иркутского «Зенита» 1984 года. За команду именитого спортсмена сыграл и мэр города Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Такого рода турниры подают пример нашим мальчишкам, что нужно над собой работать, несмотря ни на что, становиться чемпионами. Здесь у нас, в Иркутске, в Иркутской области, нужно развивать традиции футбола обязательно и не оставлять без внимания этот вид спорта, как, собственно, и все другие.

Все юные спортсмены из 15 команд-участниц турнира получили призы и подарки.