Победа не улучшила турнирное положение. Футболисты иркутского «Зенита» всухую выиграли у клуба «Новосибирск» в заключительном матче осенней стадии первенства профессиональной футбольной лиги. В напряженной игре инициатива периодически переходила от одной команды к другой. Счет уже на 2-й минуте игры открыл нападающий иркутян Алексей Булгатов. А на 37-й минуте удвоил лидерство «Зенита» полузащитник Дмитрий Пытлев. Несмотря на вторую победу подряд, подопечные Олега Яковлева по-прежнему занимают в турнирной таблице последнее, шестое, место.

Олег ЯКОВЛКЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ» (г. ИРКУТСК): Что хорошего? Два мяча забили. Из плохого: травму получил Булгатов и замены ему не нашлось. Этим и объясняется то, что молодые игроки к большому футболу пока не готовы. Вместо него у нас вышли три человека. Но ничего. Ребята стараются, мы работаем. Просто время, время и время нужно.

Следующий матч иркутяне сыграют в апреле против омского «Иртыша» — лидера зоны «Восток».