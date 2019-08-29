Футболисты иркутского «Зенита» уступили «Чите» — 0:1

Упустили возможность взять реванш у извечного соперника за вылет из Кубка России. Футболисты иркутского «Зенита» уступили «Чите» в домашнем матче первенства России по футболу. Единственный мяч в игре забил форвард забайкальцев Игорь Бугаенко. Голевая атака началась с потери мяча игроками «Зенита» на половине поля соперника, после чего полузащитник «Читы» Никита Дьяченко отдал передачу в свободную зону. Форвард «быков» несколькими финтами обвел защитника в штрафной площади и пробил в дальний угол, не оставив шансов голкиперу иркутян. Для соперников игра стала 17 по счету за 3 сезона. 9 побед за забайкальцами, 6 — за иркутянами, 2 игры между соперниками завершились вничью.

Олег ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ»: Если коротко, то, в принципе, играли две равные команды. Победила та, которая сумела реализовать свой момент.

Следующую игру подопечные Олега Яковлева проведут 6 сентября. Соперником снова будет «Чита», матч состоится на поле стадиона «Локомотив» в столице Забайкальского края.