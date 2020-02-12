Футболистам «Зенита» выплатят долги по зарплате до конца этой недели

Об этом сегодня сообщило руководство команды на встрече с игроками. На данный момент клуб имеет задолженность перед 27 работниками. Им должны выплатить более 20 миллионов рублей. Раздать долги в срочном порядке потребовала прокуратура. А на днях у команды появился новый спортивный директор. Им стал заслуженный тренер России Александр Ковалев. Он уже приступил работе и заверил, что при любых обстоятельствах «Зенит» будет готовиться к заключительной части сезона ПФЛ.

Александр КОВАЛЕВ, СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ФК «ЗЕНИТ»: Я вчера разговаривал с министром. Он сказал мне, что до конца недели с игроками расчет произведут. Поэтому паники среди них я не видел. Они выслушали информацию по зарплате и начали готовиться к сезону. А цель одна: вернуть болельщиков на стадион и уйти со своего места.

Первую игру заключительной части первенства футбольной лиги зенитовцы проведут 12 апреля против омского «Иртыша». Также, если финансовое положение команды улучшится, иркутяне отправятся на тренировочные сборы.