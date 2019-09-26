Форум «Земля Иркутская» начал свою работу в областном центре

Участие в нем ежегодно принимают главы территорий региона. Главная цель — обсудить актуальные вопросы социально-экономического развития муниципалитетов. Среди докладчиков — и это новшество этого года — мэры, они рассказали о положительных практиках, реализуемых проектах на своих территориях, делились опытом с коллегами. Также в программе выступления регионального министра финансов речь шла об изменениях в бюджетном законодательстве, с главой регионального министерства имущественных отношений мэры говорили о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области. Участники и организаторы отмечают важность форума «Земля Иркутская» благодаря обратной связи.

Виталий МАТЮХА, МЭР УСОЛЬСКОГО РАЙОНА:

Мы здесь имеем возможность с главами, в повестку включены муниципальные практики, будем рассказывать друг другу, какие у нас есть положительные моменты, это важно, я считаю.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это важно и для нас, для регионального правительства. Мы, что называется, снимаем температуру настроения, какая сегодня ситуация на территориях. Понятно, что есть объективные данные, цифры, которые говорят о том, что на сегодня региональный бюджет оказывает муниципалитетам беспрецедентную по своим объемам финансовую помощь.