Форум социального предпринимательства открылся в Иркутске

Они строят свой бизнес и при этом помогают другим людям. Социальное предпринимательство — направление, которое сейчас развивается в России. Как сделать такое дело доходным, как получить помощь от государства и на чем основываются проекты, уже ставшие успешными. Об этом говорят на специальном форуме, который сейчас проходит в Иркутске.

Туда приходят мамы с детьми в тяжелый период жизни. Фонд «Оберег» существует в Иркутске несколько лет, и его руководитель Александр Соболев — единственный в области частный поставщик социальных услуг. Сегодня на форуме социального предпринимательства, который стартовал в региональном центре, он отмечает: подобный бизнес — это всегда взаимодействие государства и частного лица. И чем больше государство открыто, тем больше потенциальных предпринимателей, готовых работать в этой сфере.

Александр СОБОЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОБЕРЕГ»: Государству надо быть более активным. Надо действительно в газетах, в средствах массовой информации публиковать материал, что на сегодняшний момент у государства, у такого-то министерства есть потребность в такой-то услуге, в объеме таком-то, цена такая то. И предприниматель уже, оценивая свои силы, будет понимать: сможет он в этом участвовать или не сможет.

На форуме собрались известные спикеры из центральной России. Они работают в разных сферах: с детьми, в проектах по благоустройству города. Это в основном мужчины, но в целом у социального предпринимательства женское лицо. Именно женщины руководят такими проектами в 70% случаях. Кстати, направления социального бизнеса тоже меняются со временем. Еще недавно его в основном строили в сфере дошкольного образования, сейчас это патронажный уход, медицинская реабилитация. Но, несмотря на социальную миссию, все-таки бизнес должен быть бизнесом, считают те, кто работает в этой сфере.

Денис БОГАТОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: Невозможно реабилитировать ребенка в течение года, а потом сказать: извини, у нас закончились средства, мы тебе помочь не можем. А социальные предприниматели выстраивают такую эффективную социальную модель, позволяющую на регулярной, на постоянной, на самовоспроизводящейся основе воспроизводить социальное благо. Это больше про социальную миссию с устойчивой финансовой моделью.

Форум социального предпринимательства в Иркутске будет проходить в течение двух дней.