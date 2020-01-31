Форум отцов открылся в Иркутске

Их роль в семье часто недооценивают, но они делают все, чтобы правильно воспитать ребенка. Отцы Иркутска снова собрались на форуме, чтобы обсудить волнующие вопросы, основы поведения детей в обществе, а также темы спорта, образования и активного досуга. Кроме того, в рамках слета мужчины поделились опытом и переняли знания от тюменских коллег.

11 площадок по различным направлениям, из которых самые популярные робототехника, патриотическое воспитание, спорт и образование. Отцы Иркутска в центре внимания. Второй раз в областном центре проходит масштабное мероприятие. Здесь, общаясь друг с другом, мужчины делятся своими методиками, знаниями, которые используют в повседневной жизни для понимания и доверительного отношения с детьми.

Иван ЧУМАКОВ, УЧАСТНИК СЛЕТА ОТЦОВ ИРКУТСКА: Некоторые вещи очевидны, но, когда на них смотришь несколько под другим углом, узнаешь новое. Потому что все равно любое общение накладывает отпечаток на свое мировоззрение, на мировоззрение того человека, с которым общаешься.

Поделиться опытом с иркутянами приехали гости из Тюмени. Они рассказали о том, каких успехов удалось достичь благодаря созданию и работе совета отцов и разностороннему воспитанию детей.

Николай ПЕТРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СЕМЕЙНЫХ и МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ г. ТЮМЕНИ: У нас по большей степени игровая деятельность отцов и детей, где мы сплачиваем семьи и воспитываем детей в духе патриотизма. Совет отцов охватывает большую деятельность: и патриотическую, и спортивную, и игровую. У нас создано несколько рабочих групп, которые интересны отцам, и они выбирают сами, где и в каких мероприятиях хотели бы участвовать.

Слет отцов Иркутска прошел в рамках форума образования-2020. Второй раз мужчины собрались таким большим составом. Они посетили мастер-классы, презентации и спортивные соревнования. С участниками слета пообщался мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Отметил, что в областном центре многое делают для улучшения качества образования: строят школы и детские сады, организуют лекотеки для малышей с особенностями развития, а для активного времяпровождения создают спортплощаки и воркауты. Больше внимание уделяют благоустройству и городской среде и, конечно, вопросам патриотического воспитания, которые нельзя оставить без внимания.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Самое главное — вовлечь наших отцов, родителей в процесс не только воспитания детей, но и формирования той среды, в которой эти дети воспитываются. Это огромный пласт работы: и общественные и спортивные мероприятия, городская среда, наведение порядка во дворах. Мы договорились эту работу разбивать и локализовать по школам, по округам.

Слет отцов Иркутска собрал на своих площадках более 300 человек. Это мероприятие стало уже традиционным. Впереди еще много работы. Участники приняли решение встречаться чаще и делиться новым, приобретенным опытом.